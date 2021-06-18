BAYADERA GROUP, лидер алкогольной отрасли Украины, успешно работает на рынке с 1991 года.

BAYADERA GROUP сообщила о назначении Виталия Пичкура на должность Генерального директора Департамента импортных брендов с 01 июня 2021 года. Назначение состоялось в соответствии с решением Совета директоров холдинга.

Виталий - не новая фигура для бизнеса BAYADERA GROUP. Еще в 2012 году он, как представитель одного из крупнейших мировых производителей премиальных алкогольных напитков - французской группы Rémy Cointreau, в рамках кампании по изменению дистрибьютора на рынке Украины, обеспечил подписание эксклюзивной дистрибуции соглашения между Холдингом и Rémy Cointreau, что в дальнейшем обеспечило стабильные и перспективные условия развития портфеля брендов производителя в стране на годы вперед.

Один из ключевых приоритетов холдинга в наиболее динамично растущем бизнес-юните - это расширение импортного дистрибьюторского портфеля BAYADERA GROUP и увеличение объемов продаж. Комментируя свое назначение, господин Пичкур отметил: «Кроме обеспечения непрерывной и эффективной операционной деятельности, есть ряд стратегических проектов и задач, работа с которыми в краткосрочной перспективе уже началась. Это, прежде всего, аудит существующих бизнес-процессов и оптимизация операционной модели Департамента, структурная и HR реформы, преодоление последствий карантина и настройка потока прямой дистрибуции ряда направлений и многих других. Я очень рад присоединиться к действительно крутой и мотивированной команде, с которой хорошо знаком и бок о бок сотрудничаю уже много лет. Возможность делать бизнес с настоящими профессионалами и вместе достигать амбициозных целей - вдохновляет меня больше всего»

Виталий Пичкур последние 15 лет работал в крупных международных компаниях, сосредотачиваясь на развитии бизнеса, управлении продажами и маркетинге, а именно: «METRO Cash & Carry», где управлял развитием продаж в канале В2В; «L'Oréal Ukraine», где занимал различные руководящие должности осуществляя региональное развитие бизнеса компании, управление каналом ключевых клиентов и, позже, национальный sales менеджмент. А за последние 11 лет стал опытным экспертом в wines & spirits области, осуществляя управление бизнесом компании Rémy Cointreau в Украине и ряде других стран.

Кроме богатого профессионального опыта, Виталий Пичкур имеет три высших образования: юридическое, финансовое и техническое, и свободно владеет английским языком. Вне профессиональной деятельности, Виталий участвует в ряде волонтерских проектов поддержки армии, занимается высокоточной стрельбой и в ближайшее время планирует реализовать давнюю цель - начать преподавательскую деятельность в одной из ведущих бизнес-школ страны.

О Компании:

BAYADERA GROUP, лидер алкогольной отрасли Украины, успешно работает на рынке с 1991 г.. Штат компании насчитывает более 4 тыс. сотрудников. Самая масштабная дистрибьюторская сеть (30 филиалов) осуществляет прямые поставки в 35 000 торговых точек страны. Холдинг входит в ТОП-3 украинских экспортеров алкогольной продукции с картой экспорта более 46 стран.

BAYADERA GROUP охватывает более 30% украинского рынка водки по объемам производства. Холдинг объединяет профильные активы - дистрибьюторские компании и 3 собственные производственные площадки: «Национальная Водочная Компания», Винодельня "KOBLEVO" и "Николаевский Коньячный завод" и имеет собственное производство в Белоруссии и Турции. Компания обладает сильным портфелем в более 30 собственных алкогольных брендов, а также является эксклюзивным импортером брендов: Moët Hennessy, Diageo, Rémy Cointreau и др. Самыми популярными ТМ собственного производства являются: водки HLIBNY DAR, KOZAЦЬКА PADА, Первая Гильдия, ВОЗДУХ; вина и коньяки - KOBLEVO, игристые и вермуты - MARENGO.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко