Банковская система вошла в кризисный год без банкротств на рынке - Смолий

В целом, по словам главы НБУ, Украина вошла в этот период с ростом экономики и самой низкой за шесть лет инфляцией.

Банковская система Украины вошла в текущий кризисный год в стабильном состоянии и без банкротств на рынке.

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Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на главу НБУ Якова Смолия.

"Украинская экономика и финансовый сектор завершили 2019 год здоровыми и крепкими. И это особенно важно сегодня, когда Украина, как и остальной мир, оказалась на грани кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мы вошли в этот период с ростом экономики и самой низкой за шесть лет инфляцией. В хорошем состоянии в кризисный год вошел и банковский сектор. Он работает стабильно, надежно и прозрачно. Текущий год банковский сектор встретил докапитализированным, прибыльным и без единого банкротства на рынке", - приводятся в сообщении слова Смолия.

Также со ссылкой на главу НБУ отмечается, что банки уже активно кредитуют население и постепенно возобновляют кредитование предприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ заявил о том, что наибольшее потрясение украинская экономика испытает во втором квартале 2020 года.

По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом выражении, уровень безработицы вырастет до почти 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.