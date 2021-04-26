По его мнению, тренды в мировой экономике позволят Украине обходиться без внешних заимствований следующие три года.

"Чудес не бывает - просто надо инвестировать в инфраструктуру, добавленную стоимость и улучшать все государственные институты", - заявляет владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов, Группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк. По его мнению, тренды в мировой экономике позволят Украине обходиться без внешних заимствований следующие три года, но это время надо использовать для инвестиций в инфраструктуру и создание добавленной стоимости.

Об этом Олег Бахматюк рассказал в интервью "Українському тижню", пишут Українські новини. По словам бизнесмена, украинская экономика пока держится благодаря сырьевому направлению - аграрному сектору и железной руде, а также ІТ и нашим гражданам, которые работают за рубежом и перечисляют свои средства в Украину. "На этих «столпах» экономика Украины продержится еще следующие три года. Но за счет интереса к нашему сырью других государств, в частности стран Азии (Япония, Корея, Китай, Индонезия, Филиппины), Украина может получать инвестиции наперед и вкладывать эти средства в развитие территорий и элементы добавленной стоимости, а это инновационные вещи, - говорит бизнесмен. - Также ни для кого не секрет, что весь мир движется в сторону общей инфляции. Развитые страны, такие как ЕС и США, вместо борьбы с ней, поднимают уровень дохода населения. И это дает возможность накопить в экономике избыточные деньги. Следующие три года Украине не потребуются деньги: железная руда, зерновые и масличные - трендовые вещи, которые обеспечат огромный приток средств. Поступления от наших эмигрантов, как ни странно, за последний год выросли на 8% и дальше растут. Развивается также и ІТ».

Бизнесмен считает, что воспользовавшись такими трендами в мировой экономике, Украина сможет сделать экономический рывок. "Все говорят о Польше как о "чуде". Но не забывайте, что Польше удалось привлечь $ 40-50 млрд в самом начале своего развития. Чудес не бывает - просто надо инвестировать в инфраструктуру, добавленную стоимость и улучшать все государственные институты: совершенствовать суды, искоренять коррупцию, реформировать государственное управление. Принцип частной собственности обеспечит прозрачность, отсутствие коррупции и поступления в бюджет. Если решится вопрос с государственными предприятиями (большинство из них необходимо приватизировать), 90% коррупции в Украине исчезнет, потому что эти предприятия являются «кормушкой» для всех депутатов, чиновников и министров", - заявляет Олег Бахматюк.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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Автор: Иван Бойко