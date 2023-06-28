Выручка компании выросла с 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистая прибыль увеличилась втрое - с 1,5 до почти 4,7 млрд руб.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину производитель алкоголя Bacardi увеличил прибыль российского филиала в три раза.

Как сообщает The Bell, с начала вторжения РФ в Украину компания "Бакарди Рус" зарегистрировала 37 новых складских единиц товара (SKU), включая вина и вермуты Martini, ромы Bacardi и Banks, водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire и несколько брендов шотландского виски (A Craigellachie, Royal Brackla и Aultmore).

По сравнению с 2021 годом стоимость основных средств дочерней компании "Бакарди Рус" выросла с 57 до 850 млн руб. Выручка выросла с 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистая прибыль увеличилась втрое - с 1,5 до почти 4,7 млрд руб.

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Коммерческие расходы компании несмотря на планы остановить продвижение, превысили в прошлом году 6,7 млрд руб - это немногим меньше 7,042 млрд годом ранее.

Кроме того, компания продолжает маркетинговые инвестиции как в местах употребления алкоголя, так и в ритейле. Как говорится в материале, бренды Bacardi можно найти и на оккупированных РФ территориях Украины, в частности в Крыму, Донецке и Луганске.

"Уход" Bacardi из РФ

Сразу после начала вторжения РФ в Украину компания Bacardi обещала покинуть российский рынок. Также сообщалось, что компания прекратит экспорт алкоголя в Россию и заморозит инвестиции в рекламу.

Однако слова об остановке поставок со временем просто исчезли из пресс-релиза, а компания продолжила работу на территории агрессора.

Bacardi продолжает непосредственно поставлять свои бренды в Россию через свой филиал.

Экспорт алкоголя во время войны

В марте 2022 года крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo приостановил поставки в Украину и РФ.

12 мая 2023 года производитель Absolut, Jameson и Ballantineʼs заявил о том, что полностью прекращает поставки алкоголя в РФ. В Pernod Ricard отметили, что около 300 российских сотрудников будут уволены. В то же время в компании подчеркнули, что вернутся на российский рынок, "когда позволят обстоятельства".

После начала войны поставки были прекращены, однако в апреле 2023 года французская компания их возобновила. Это вызвало критику в Швеции - на родине принадлежащей Pernot Ricard водки Absolut, - из-за чего уже спустя неделю поставки продукции этого шведского бренда были прекращены.

В то же время, все остальные марки, принадлежащие французскому концерну, в России продолжили продаваться, за что Pernod Ricard критиковали проукраинские активисты. Теперь в компании решили полностью остановить бизнес в России.

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призывала прекратить покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю в России.

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