Дипломат сказала, что не соглашается с обоснованием компании-производителя известного напитка для восстановления российского бизнеса.

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призывает прекратить покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю в России.

Как сообщает RTЕ, Герасько обвинила Jameson в финансировании российской агрессии в Украине, продолжая торговать в России. Отмечается, что компания Jameson, которая принадлежит французской Pernod Ricard, возобновила продажи в России, заявив, что полностью соблюдает все международные санкции.

Компания заявила, что приняла это решение, чтобы защитить свои местные команды, их средства к существованию и благополучие их семей. В частности, в Jameson отметили, что "сделали все возможное, чтобы справиться с ситуацией, и реальность выхода из России одновременно сложная и чрезвычайно сложная".

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Однако Герасько сказала, что она не согласна с обоснованием компании для восстановления российского бизнеса.

"С одной стороны, эта компания хочет защитить нескольких сотрудников, но Россия ежедневно убивает десятки тысяч украинцев. Мы платим самую высокую цену - человеческую жизнь, и призываем все компании прекратить любые торговые отношения с государством-агрессором, государством-террористом", - подчеркнула посол.

Она также сказала, что больше не будет покупать продукты Jameson, и призвала пабы, рестораны и их клиентов принять аналогичное решение.

Вместе с тем Герасько сказала, что несколько недель назад она пыталась выразить свою обеспокоенность непосредственно производителям виски Jameson, но никто из компании ей не ответил. Она отметила, что хочет попросить Jameson прекратить торговлю и экспорт в Россию.

Торговля с РФ - новости, которые стоит знать

В марте 2022 года компания Pernod Ricard приостановила продажи в России "до дальнейшего уведомления". Хотя, по данным Ирландской ассоциации виски, РФ была вторым по величине экспортером ирландского виски, после США.

В начале апреля стало известно, что Pernod Ricard возобновила поставки продукции на российский рынок, которые были приостановлены после полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому различные продукты марки Jameson доступны для заказа на популярном российском сайте.

Позже сообщалось, что компания возобновила поставки водки бренда Absolut на рынок РФ.

Справка УНИАН. Pernod Ricard - французская компания, производитель и дистрибьютор алкогольных напитков. Она занимает второе место в списке крупнейших алкогольных компаний мира. Основные марки - виски Chivas Regal, Jameson, ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текила Olmeca, водка Absolut, коньяк Martell, ликер Malibu и другие.

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