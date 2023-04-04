В компании Pernod Ricard уже объяснили причину такого шага.

Компания Pernod Ricard, которой принадлежит виски Jameson, возобновила поставки напитка в РФ, приостановленные год назад из-за российского вторжения в Украину.

Как сообщает Экономическая правда, пресс-секретарь Pernod Ricard заявила, что компания с "начала войны" пыталась заботиться о о своих местных сотрудниках как в Украине, так и в РФ.

Она пояснила, что сначала это было возможно за счет продажи запасов, которые были на российском рынке до войны. Когда запасы закончились, компания решила продолжить поставлять свои товары в РФ "на уровне, который обеспечит местную команду и продолжит работу дистрибуторской дочерней компании Pernod Ricard".

Видео дня

Jameson производит компания Irish Distillers, принадлежащая Pernod Ricard, которая также является производителем других брендов виски, в частности Powers и Redbreast.

Как Pernod Ricard отреагировала на войну

В марте 2022 года Pernod Ricard приостановил продажи в России "до дальнейшего уведомления". Хотя, по данным Ирландской ассоциации виски, РФ была вторым по величине экспортером ирландского виски, после США.

Вас также могут заинтересовать новости: