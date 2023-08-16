Банки перестраховываются из-за санкций против России, оккупировавшей часть украинских территорий.

Британские компании боятся торговать с Украиной из-за риска закрытия банковских счетов. Таким образом, банки перестраховываются из-за санкций, введенных против России, поскольку часть украинских территорий временно находится под российской оккупацией.

Как сообщает издание Politico, банки заявляют, что операции с неподконтрольными украинскому правительству регионами являются сложными, из-за чего могут возникать задержки во время проверки, а потому они ограничивают операции со всеми украинскими компаниями.

Банки принудительно закрывают счета британских фирм, торгующих с украинскими партнерами, из-за беспокойства в связи с российскими санкциями и отмыванием денег, предупредили руководители бизнеса.

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Издание ознакомилось с письмом сопредседателя британо-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту. Томс в письме отметил, что британские фирмы все больше "боятся торговать с Украиной из Великобритании из-за риска закрытия банковского счета".

"Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета", — написал Томс.

По его словам, банки обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговля с Украиной.

Отмечается, что банки настаивают на том, что они должны придерживаться своих обязательств, в том числе тех, которые касаются соблюдения санкций Запада в отношении России, которая сейчас оккупирует часть Украины. Операции с неподконтрольными правительству регионами Украины являются сложными, утверждают банки.

"Если торговля из Соединенного Королевства с Украиной будет невозможной для МСП (малых и средних предприятий), экономики Великобритании и Украины пострадают, что повредит способности Украины финансировать свою оборону и сделает Украину еще более зависимой от внешней помощи", — предупредил Томс.

В письме Томса отмечается, что "несколько десятилетий назад" Украина была определена британскими банками как "рискованная юрисдикция для ведения бизнеса их клиентами", но "с тех пор Украина значительно улучшила свое верховенство права".

В Британско-украинском деловом совете подтвердили эту проблему. Представитель организации Джеймс Уоткинс отметил, что вмешательство банков Соединенного Королевства "имеет большое влияние на всех, кто прилагает усилия, чтобы поддержать Украину в этот травматический для страны период".

Антироссийские санкции

В августе 2023 года правительство Британии ввело новый пакет санкций против РФ, а также против ряда физических лиц и компаний Беларуси, Ирана и других субъектов, которые помогают режиму. Их подозревают в сотрудничестве с Москвой в вопросе поставки западного оружия для войны в Украине. Согласно заявлению главы МИД Британии Джеймса Клеверли, ограничения коснулись 25 физических лиц и компаний.

Так, в "черном списке" - иранская компания Paravar Pars, а также лица, участвующие в исследованиях и разработке дронов для Корпуса стражей исламской революции. Также Британия ввела санкции против белорусского предприятия "Гомельский радиозавод" и ряда оборонных организаций, связанных с производством и поставками техники, которые помогали РФ вести войну против Украины.

Помимо этого, в список попали две турецкие компании Turkik Union и Azu International в связи с незаконным экспортом микроэлектроники на территорию РФ. За помощь РФ наказали и дубайскую компанию Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC - она способствовала поставке дронов и компонентов для оружия.

Также Британия ввела индивидуальные санкции против ряда лиц.

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