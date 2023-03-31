Злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза через фишинговые ссылки в популярных интернет-магазинах.

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Чехии задержала мошенников, которые похищали деньги с банковских счетов граждан Евросоюза.

Как сообщили в СБУ, злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза через фишинговые ссылки в популярных интернет-магазинах.

По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более 1 тыс. жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.

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Отмечается, что в ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник.

Кроме того, как проинформировали в спецслужбе, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них - граждане Беларуси.

По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ІТ. Своих сообщников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.

"Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о "продаже" популярных товаров по "привлекательной" цене. Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт", - говорится в сообщении.

Задержанным в Украине организатору мошеннической схемы и его сообщнику сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (организация завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в составе преступной организации).

Сейчас суд избрал им меру пресечения содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Другие задержания мошенников

Как сообщал УНИАН, в колонии на Ривненщине разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у родственников пропавших украинских военных. В открытых профильных группах в соцсетях они находили информацию о военнослужащих ВСУ, которые пропали без вести или попали в плен. Тогда мошенники звонили родным и, представляясь военными, предлагали информацию о пропавших близких и содействие в их возвращении.

А недавно в Киеве правоохранители разоблачили преступников, которые завладевали деньгами граждан под видом сбора средств на нужды пострадавших от войны детей. Таким образом мошенники присвоили более 10 млн грн.

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