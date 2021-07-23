Противодействие налоговым правонарушениям улучшит инвестиционный климат в Украине, подчеркнули в USUBC.

Американско-украинский деловой совет (USUBC), являющийся одной из крупнейших бизнес-ассоциаций Украины, заявил о поддержке курса на детенизацию национальной экономики и противодействие налоговым правонарушениям, реализуемого Государственной фискальной службой.

“Американско-украинский деловой совет (USUBC) стремится поддерживать высокий уровень инвестиционной привлекательности и деловой культуры в Украине. Мы поддерживаем курс на детенизацию экономики Украины и активное противодействие налоговым правонарушением, провозглашенный высшим политическим руководством государства и внедряемый Государственной фискальной службой Украины”, — сказано на официальном сайте USUBC.

В качестве примера в USUBC привели возмещение сотрудниками ГФС ранее неуплаченных налогов в размере 1,1 млрд грн в бюджет.

“На днях стало известно, что сотрудники Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства разоблачили должностных лиц предприятия в сфере поставок и сбыта газа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и обеспечили возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций в государственный бюджет на общую сумму 1,1 млрд грн

Считаем, что неукоснительное соблюдение законодательства и одновременно неотвратимость наказания за финансовые правонарушения станут устойчивой основой для обеспечения экономической безопасности страны и разрушения инфраструктуры теневых рынков. Со своей стороны Американско-украинский деловой совет (USUBC) сделает все возможное для реализации указанных целей”, — указывает USUBC.

В состав USUBC входят более 200 коммерческих компаний, работающих на рынке Украины.

Автор: Станислав Кожемякин