Американско-Украинский деловой совет (USUBC), объединяющий более 200 работающих в Украине компаний, поддержал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при Государственной фискальной службе. Запуск Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом состоялся в начале апреля 2021.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте USUBC.

“Наличие площадки для эффективной коммуникации между представителями экспертной среды, бизнес-ассоциаций и государственных учреждений является залогом создания комфортной среды для работы бизнеса, а также эффективного наполнения государственного бюджета. Поэтому мы приветствуем создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом, анонсированного действующим председателем ГФС Вадимом Мельником. Запуск дополнительной платформы для коммуникации между представителями власти и бизнесом позволит должным образом представлять интересы участников при осуществлении законодательных изменений, эффективно координировать деятельность сторон, а также оперативно информировать представителей государства о текущих проблемах ведения бизнес-деятельности в Украине. Отдельно хотим отметить важность данной платформы для обеспечения нового уровня координации и обеспечения долгосрочной экономической безопасности страны”, - говорится в заявлении USUBC.

USUBC также отмечает, что Офис при ГФС станет дополнительным инструментом для реализации правительственных программ по поддержке и развитию предпринимательства в Украине, а также будет способствовать детенизации экономики.

Ранее сообщалось, что Офис эффективного взаимодействия с бизнесом будет ориентирован на помощь ГФС в систематизации и категоризации запросов бизнеса, усиление сотрудничества ГФС с бизнесом для борьбы с теневым сектором экономики, контроль за скоростью и качеством обмена информацией, а также на освещение результатов работы ГФС по основным направлениям для бизнеса и СМИ. В перечне наиболее актуальных задач Офиса также разработка карты взаимодействия с сегментами украинской экономики.

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Автор: Иван Бойко