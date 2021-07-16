На одном из предприятий ГФС обнаружила уклонение от уплаты налогов на сумму более 672 млн гривень.

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства уличили служебных лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудники УБФЗ Офиса крупных налогоплательщиков ГФС установили, что должностные лица субъекта предпринимательской деятельности, который функционирует на рынке снабжения и сбыта газа, в течение 2015-2018 годов путем неправомерного отражения в налоговом и бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций уклонились от уплаты налогов на сумму более 672 млн гривень.

Во время проведения досудебного расследования, которое осуществлялось оперативными и следственными подразделениями ОКНП ГФС, должностному лицу предприятия сообщено о подозрении и обеспечено возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций на общую сумму 1,1 млрд гривень.

В суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненных убытков на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

"Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции ГФС является разоблачение фактов умышленного уклонения от уплаты налогов и обеспечение поступления средств в бюджет. Благодаря эффективной работе аналитического подразделения ГФС по состоянию на сегодня уже обеспечено возмещение причиненных государству убытков в размере почти 2 млрд гривень живых средств. Неоднократно подчеркивал, что белый бизнес должен быть добросовестным и вовремя платить налоги. Серый бизнес должен перейти в легальную плоскость и работать исключительно в правовом поле. Совместными усилиями всех правоохранительных органов, направленными на детенизацию экономики, мы преодолеем теневой бизнес и обеспечим экономическую безопасность нашего государства", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

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Автор: Иван Бойко