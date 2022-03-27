Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

Подать заявку на получение помощи в рамках программы "єПідтримка" можно до 31 марта.

Соответствующее постановление от 26 марта 2022 г. № 367 опубликовано на Правительственном портале.

"Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы "єПідтримка" является 31 марта 2022 года", – говорится в решении.

Что известно про "єПідтримку"

Из-за нападения России Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6500 гривен. Подать заявку могут жители территорий, где ведутся активные боевые действия, но только наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп.

Эти средства можно тратить на что угодно без ограничений – снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

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