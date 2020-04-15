Доллар в обменниках после трехдневного снижения снова подорожал

Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 27,50 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 15 апреля, после трехдневного снижения выросла на 25 копеек - до 27,50 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем также выросла на 25 копеек - до 30,00 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,05 грн за доллар, евро – 29,30 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 15 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного роста просела к доллару на 5 копеек.