Доллар снова дорожает: курсы валют
08:25, 15 апреля 2020Финансы
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Гривня по официальному курсу после двухдневного роста просела к доллару на 5 копеек - до 27,09 грн/долл.
Курс к евро также снизился - на 17 копеек до 29,71 грн/евро / фото УНИАН
Национальный банк Украины на среду, 15 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 грн/долл., то есть гривня после двухдневного роста просела к доллару на 5 копеек.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,71 грн/евро, что на 17 копеек ниже предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 14 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,04 грн/долл., то есть гривня второй день подряд росла к доллару - на этот раз на 16 копеек.
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