Сколько наличных денег в Украине: инфографика от Нацбанка
В наличном обращении в Украине на начало апреля находилась наличность на сумму 424,2 млрд грн, включая банкноты на 421,4 млрд грн и монеты на 2,7 млрд грн.
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Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook.
Согласно сообщению, в связи распространением короновируса и введенными ограничениями для борьбы с ним, в первом квартале 2020 года объем наличности в обращении сократился всего на 0,2% против снижения на 6,2% за аналогичный период предыдущего года.
Отмечается, что на одного украинца приходится 67 банкнот и 184 монеты, а в начале года эти показатели составляли 70 и 182, соответственно.
В НБУ подчеркнули, что банки располагают достаточными объемами наличности, чтобы удовлетворить потребности клиентов, и постоянно подкрепляют свои банкоматы и отделения.
Как сообщал УНИАН, объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за март вырос на 4% - до 389 млрд грн. С начала года объем наличности вне банков вырос на 1,2%.
За 2019 год объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины вырос на 6%.