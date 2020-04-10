В Украине стало больше наличных денег
18:54, 10 апреля 2020Финансы
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Объем наличности вне банков в Украине за март вырос на 4% - до 389 млрд грн.
Объем денежной массы вырос на 2,8%, денежной базы – на 4% / фото УНИАН
Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за март вырос на 4% - до 389 млрд грн.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков вырос на 1,2%.
Объем денежной массы вырос на 2,8% за март и на 5,6% с начала года – до 1,518 трлн грн.
Объем денежной базы вырос на 4% за март и на 0,9% с начала года - до 482 млрд грн.
Справка УНИАН. Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн.
Объем денежной массы за этот период вырос на 12,3% – до 1,435 трлн грн, денежной базы - на 9,6%, до 477 млрд грн.
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