Эксперт подсчитал, сколько теряет украинская экономика за каждый месяц карантина

Каждый месяц карантина может стоить украинской экономике от 3 до 5% ВВП, отметил эксперт. По его словам, с каждым месяцем негативный эффект будет увеличиваться.

Каждый месяц карантина приведет к тому, что украинская экономика будет терять от 3 до 5% валового внутреннего продукта, заявил во время видеоконференции исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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«По нашим оценкам, ограничения, даже в нынешнем формате, они могут стоить экономике от 3 до 5% ВВП в видимой перспективе за каждый месяц карантина, причем этот потерянный ВВП и потеря реальных доходов граждан растут от месяца к месяцу», - сказал он.

По словам эксперта, если в первый месяц будет непосредственное влияние на уменьшение валовой добавленной стоимости из-за остановки отдельных секторов и уменьшения объемов производства на предприятиях, то в дальнейшем эффект будет увеличиваться с геометрической прогрессией.

«С каждым следующим месяцем от условно 3% ВВП возможно существенное увеличение этих экономических потерь, потому что будут расти потери внутреннего спроса, соответственно, потери производства вследствие того, что будет сокращаться спрос граждан и предприятий из-за карантина в предыдущие месяцы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая ее падения в 2020 году на 3,5%.