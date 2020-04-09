Коронавирусный кризис потянет экономику Украины вниз: Всемирный банк спрогнозировал, на сколько

Всемирный банк ожидает падения экономики Украины в 2020 году на 3,5%. Согласно обзору банка, в 2021 году экономика вырастет на 3%, в 2022 – на 4%.

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая ее падения в 2020 году на 3,5%.

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Согласно весеннему обзору Всемирного банка, опубликованному на его сайте, в 2021 году экономика вырастет на 3%, в 2022 - на 4%.

При этом показатель инфляции в текущем году ускорится до 8,9%, но в 2021 и 2022 году замедлится до 5% в год.

По оценкам банка, бюджетный дефицит в этом году вырастет до 4,9% ВВП, но снизится до 2,1% в 2021 и до 2% в 2022 году.

Отношение госдолга к ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 59% ВВП, в 2021 году – 55,4% ВВП, в 2022 году – 50,7% ВВП.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.

Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.