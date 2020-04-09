Гривня второй день подряд снижается к доллару

Нацвалюта по официальному курсу снизилась к доллару - на 6 копеек, до 27,26 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 10 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,26 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 6 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,64 грн/евро, что также на 6 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16.00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,27/27,30 грн/долл., к евро – 29,65/29,68 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 9 апреля, после трехнедельного укрепления подскочила на 40 копеек - до 27,60 грн за доллар, евро - на 35 копеек, до 29,95 грн.

Как сообщал УНИАН, спрос на валюту на межбанковском валютном рынке 8 апреля после двухнедельного затишья снова несколько превысил предложение. В результате НБУ продал на рынке 44,5 млн долл., а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 грн за доллар.