НБУ по-прежнему не намерен покупать гособлигации

В правлении считают соответствующее решение совета НБУ рекомендациями.

Правление Национального банка Украины не меняло свою позицию и не будет кредитовать правительство посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа, считая соответствующее решение совета НБУ рекомендациями.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

"Решение Национального банка – это рекомендация. Наша позиция, правления, неизменна: мы на сегодня не планируем покупать ОВГЗ в портфель", - сказал Чурий.

Он отметил, что объем ОВГЗ в портфеле НБУ достаточно значительный – около 300 миллиардов гривень - и снижается за счет погашения Министерством финансов на сумму около 12 миллиардов гривень в год.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины 31 марта отменил запрет на покупку НБУ государственных ценных бумаг и операции по поддержке бюджетных расходов в монетарной политике регулятора.

Накануне решения, 20 марта, глава НБУ Яков Смолий заявлял, что Нацбанк не собирается кредитовать правительство посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа, поскольку это запрещено законодательством.

Согласно статье 54 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Национальный банк не имеет права предоставлять кредиты на финансирование расходов государственного бюджета Украины и покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные правительством либо другим госучреждением.