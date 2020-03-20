НБУ не собирается кредитовать правительство покупкой гособлигаций

В портфеле Нацбанка уже находятся ОВГЗ на 300 миллиардов гривень, и регулятор не планирует повторять эти ошибки.

Национальный банк Украины не собирается кредитовать правительство посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

По его словам, законодательство запрещает НБУ кредитование правительства.

"Мы вообще не рассматриваем возможность выкупа ОВГЗ в портфель Национального банка. Сегодня в портфеле Нацбанка находится объем ОВГЗ, который более 300 миллиардов гривень. Это результаты действий предыдущих лет, и мы не планируем повторять эти ошибки", - сказал Смолий.

Отвечая на вопрос о возможной дополнительной эмиссии денег для стимулирования экономики, глава НБУ отметил, что сейчас все центральные банки стран мира сконцентрировали свою работу на том, чтобы дать позитивный финансовый импульс для восстановления роста экономик своих стран и при этом сохранить финансовую и ценовую стабильность.