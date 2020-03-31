Гривня по официальному курсу укрепилась выше 28 за доллар

Нацвалюта второй день подряд укрепилась к доллару - на 43 копейки до 27,63 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 1 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,63 грн/долл., гривня укрепилась к доллару на 43 копейки после вчерашнего укрепления на 12 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,26 грн/евро, что на 70 копеек выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,57/27,63 грн/долл., к евро – 30,21/30,27 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника по сравнению с предыдущим днем просела на 20 копеек – до 28,35 грн за доллар, стоимость евро - на 30 копеек, до 31,20 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 млн долл., или весь предложенный объем.

На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 млн наличных долларов.