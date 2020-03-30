НБУ передал банкам еще 180 миллионов наличных долларов

На прошлой неделе НБУ передал банкам 130 миллионов наличных долларов.

Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 миллионов долларов, или весь предложенный объем.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, участие в операции приняли 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вкладов населения.

Отмечается, что в ближайшее время эти банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов.

Также сообщается, что на этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на прошлой неделе НБУ продал банкам 130 миллионов наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.