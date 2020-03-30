Экономика упадет на 3,9%, безработица вырастет до 9,4%: Кабмин спрогнозировал последствия коронавируса в Украине

Уровень безработицы в стране в этом году составит 9,4% против прогнозируемого ранее 8,1%.

Кабинет министров пересмотрел предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19, ухудшив прогноз ВВП Украины на этот год - теперь ожидается падение на 3,9% вместо роста на 3,7%.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Основные изменения прогноза являются результатом существенного спада всей мировой экономики и внедрения масштабных мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с COVID-19, как в Украине, так и в большинстве стран мира. В результате, прогноз ВВП Украины на этот год был пересмотрен - теперь ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, который прогнозировался ранее, до начала мирового кризиса», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уровень безработицы в Украине в 2020 году составит 9,4% против ранее прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

«В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно устойчивее банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уточненные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год будут использованы при просмотре государственного бюджета на 2020 год.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.

По оценкам экспертов международной банковской группы Raiffeisen Bank International, экономика Украины вследствие влияния эпидемии коронавируса и связанных с этим ограничений в текущем году упадет на 3%.

При этом они ожидают, что в 2021 году рост экономики Украины составит 3%.

Эксперты считают, что в текущем году экономика Польши упадет на 2%, Венгрии – на 3,5%, Чехии – на 5,2%, Словакии – на 6%.

В целом для еврозоны эксперты прогнозируют падение экономики в 2020 году на 4%.