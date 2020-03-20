НБУ с начала года потратил на поддержку гривни около $1,5 миллиарда

Резервы сегодня находятся на уровне более 24 миллиардов долларов.

Национальный банк Украины с начала года потратил на поддержку гривни около 1,5 миллиарда долларов из резервов.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга.

"Национальный банк активно продает иностранную валюту. У нас на сегодня достаточно резервов. С начала года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили приблизительно 1,5 миллиарда долларов", - сказал Чурий.

Он подчеркнул, что в прошлом году НБУ купил на рынке около 8 миллиардов долларов, поэтому имеет достаточный запас прочности.

"Резервы сегодня находятся на уровне более чем 24 миллиардов долларов. Резервы исключительно в ценных бумагах наивысшего качества",- добавил Чурий.

По его словам, прежде всего, это ценные бумаги американского казначейства, где находится примерно половина наших резервов.

Также Чурий отметил, что снижение курса национальных валют сейчас происходит и в других странах.

В частности, российский рубль снизился на 30%, также под давлением находятся валюты таких стран-соседей Украины, как Турция, Польша, Беларусь.