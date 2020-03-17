Нацбанк не планирует вводить ограничения на валютном рынке

Текущая девальвация гривни вызвана паническими настроениями на валютном рынке из-за эпидемии коронавируса в мире.

Национальный банк Украины не планирует вводить какие-либо ограничения на валютном рынке, включая обязательную продажу валюты экспортерами.

Читайте такжеНацбанк пообещал улучшение ситуации с наличной валютой

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе брифинга.

"Сейчас Национальный банк Украины не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений. Мы считаем, что банковская система ликвидна", - сказал Чурий.

По его словам, текущая девальвация гривни вызвана паническими настроениями на валютном рынке из-за эпидемии коронавируса в мире.

При этом Чурий подчеркнул, что Нацбанк имеет достаточный запас резервов для поддержки рынка, в то время как введение ограничений будет воспринято участниками рынка негативно.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 марта, НБУ продал на межбанковском валютном рынке 238 миллиона долларов США. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов.

Международные резервы Украины на начало марта составили 26,6 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя на начало года.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.