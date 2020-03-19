Настроения немецкого бизнеса упали до минимума с 2009 года
Деловой климат в Германии ухудшился в марте до минимального уровня с 2009 года, показало исследование в четверг, указывая на скатывание крупнейшей экономики Европы в рецессию из-за последствий коронавируса.
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Об этом сообщает Reuters.
Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, в марте упал до 87,7 пункта с 96,0 пункта в феврале, показали предварительные данные.
"Это самое резкое падение с 1991 года, в результате которого индекс достиг минимума с августа 2009 года", - сказал глава Ifo Клеменс Фюст, добавив, что особенно сильно ухудшился индекс ожиданий бизнеса, достигнув исторического минимума.
"Экономика Германии быстро движется к рецессии", - сказал Фюст.
Опрос, на котором основаны предварительные данные, проводился со 2 по 18 марта. Окончательное значение будет обнародовано 25 марта.
Институт DIW в собственном отчете указал, что вспышка коронавируса может существенно повлиять на германскую экономику как минимум в следующих двух кварталах, и спрогнозировал сокращение ВВП в 2020 году на 0,1%.
Этот прогноз основан на оптимистичном сценарии с резким спадом деловой активности и резким её восстановлением, говорится в сообщении института. Если неопределенность среди компаний и потребителей, вызванная коронавирусом, затянется, рецессия может оказаться намного хуже, сообщил DIW.