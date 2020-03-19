Зеленский рассказал, когда пенсионеры получат дополнительные выплаты по тысяче гривень

По словам главы государства, с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство с 1 апреля будет готово выплатить дополнительную 1 тысячу грн тем, кто имеет пенсию менее 5 тыс. гривен.

Об этом говорится в видеообращении президента, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию менее 5 тыс. грн», - заявил он.

По словам главы государства, с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта президент заявил, что украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5000 грн, должны получить доплату в размере 1000 грн.

Индексация пенсий ожидалась с 1 марта 2020 года согласно постановлению, принятому правительством Владимира Гройсмана в 2019 году.

2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос об ожидаемой индексации украинских пенсий находится в процессе разработки.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов сообщил, что Кабинет министров Украины обязательно проведет индексацию пенсий украинцам в этом году.