Президент призвал подготовить кредитные каникулы для бизнеса

Зеленский сделал официальное видеообращение к Кабмину.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов, Национальному банку Украины, государственным и коммерческим банкам подготовить программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

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Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

"В ближайшее время ожидаем от Национального банка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский призвал Кабинет министров на заседании, которое состоится сегодня вечером, принять ряд ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Украине.