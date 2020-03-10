Гривня просела к доллару на 35 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 40 копеек – до 28,75/28,80 грн/евро.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 10 марта, к полудню установились на уровне 25,30/25,35 грн/долл., что на 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилера коммерческого банка, котировки гривни к евро установились на уровне 28,75/28,80 грн/евро, что на 40 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации собеседника агентства, спрос на валюту существенно превышает предложение, несмотря на то, что с утра Национальный банк продал на межбанке порядка 150 млн долл.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 25,80 гривень, евро - до 29 гривень.

Национальный банк Украины на вторник, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 грн/долл., к евро - на уровне 28,23 грн/евро.

Нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.