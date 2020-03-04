Зеленский недоволен таможней: контрабанда отправила ее "в нокаут"

За два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составляет почти 16 миллиардов гривень, из которых 13 миллиардов – недопоступления от таможни.

Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года не выполнила план таможенных поступлений в государственный бюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

Читайте такжеНефедов похвастался ростом таможенных поступлений в бюджетОб этом во время своего выступления в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составляет почти 16 миллиардов гривень, из которых 13 миллиардов гривень – недопоступления от таможни.

«Бизнес обреченно сигнализирует о том, что контрабанда полностью не исчезла, а нам рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой, но пока что выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это нужно изменить, таможня должна собирать не лайки в Facebook, а средства в госбюджет, и мы должны начать работать», – заявил президент.

Ранее УНИАН сообщал, что НАБУ открыло дело о возможной коррупции со стороны действующего председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.