Коррупция на 40 миллионов гривень: НАБУ открыло дело против Нефедова – СМИ

Бюро выполнило решение суда.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции со стороны действующего председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Читайте такжеГлавный таможенник Нефедов "зажигал" с полуголыми девушками на порно-шоу в стиле БДСМ (видео)Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что он может быть причастным к нанесению ущерба государству на сумму 40 миллионов гривень.

Дело открыто в соответствии с решением Высшего Антикоррупционного суда.

По информации неназванного заявителя, группа лиц во главе с Нефедовым якобы систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины. Происходило это на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Ранее УНИАН сообщал, что Нефедов назвал решение суда об открытии дела против него «черным пиаром».

По информации народного депутата Дубинского глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов вскоре будет уволен.