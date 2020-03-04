В Госказначействе объяснили плюсы среднесрочного бюджетного планирования

По словам главы Государственной казначейской службы Украины Татьяны Слюз, средства на единых казначейских счетах в других странах "не лежат мертвым грузом, а развивают экономику".

Введение в Украине среднесрочного бюджетного планирования позволит более эффективно использовать средства на едином счете Государственной казначейской службы, что, в свою очередь, будет способствовать развитию украинской экономики.

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Об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.

"Почему-то у нас сложилось ошибочное мнение, что чем больше средств на едином казначейском счете, тем лучше. Когда мы посмотрим историю использования средств на единых казначейских счетах в других странах мы увидим ноли, потому что их используют в операциях с ценными бумагами, предоставляют кредиты и так далее, то есть средства не лежат мертвым грузом, а развивают экономику. В связи со среднесрочным планированием и подготовкой трехлетней бюджетной декларации эта история будет иметь положительный результат и таких средств не будет", - сказала Слюз.

Она также напомнила, что остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 марта 2020 года составил 17,18 миллиарда гривень, на 1 февраля - свыше 12 миллиардов гривень, а на 1 января - 17,55 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, президент Украины в январе 2019 года подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно введения среднесрочного бюджетного планирования, принятый Верховной Радой в декабре 2018 года.

В январе 2020 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Министерство финансов Украины начало подготовку трехлетней бюджетной декларации на 2021-2023 годы, которая будет представлена на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.