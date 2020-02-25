Минэкономики ожидает от приватизации госпредприятий около $5 миллиардов

После продажи этих госактивов министерство рассчитывает на дополнительные инвестиции в эти предприятия со стороны новых собственников.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует привлечь в государственный бюджет от процесса приватизации государственных предприятий около 5 млрд долл.

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Об этом на «Форуме реформ: на пути в Вильнюс» заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

«Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые надо отдать в Фонд госимущества на приватизацию, более трехсот. После этого там будет около 1000 предприятий с общей балансовой стоимостью активов около 3 млрд долл. Учитывая те коэффициенты роста в системе «Прозорро.Продажи» и исторического роста от приватизации в Украине, это около 5 млрд долларов от приватизации», - сказал он.

Также Кухта добавил, что после продажи этих госактивов министерство рассчитывает на дополнительные инвестиции в эти предприятия со стороны новых собственников.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в Украине в результате приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.