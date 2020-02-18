В Украине в этом году хотят продать пять объектов большой приватизации: список
13:07, 18 февраля 2020Финансы
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Первый объект хотят приватизировать уже в в апреле.
Иллюстрация REUTERS
Фонд государственного имущества Украины планирует в этом году продать пять объектов большой приватизации.
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Об этом во время круглого стола с представителями немецких компаний заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.
"Будем надеяться сделать пять", - сказал он.
Судя по данным презентации, фонд планирует приватизировать отель "Днипро" в апреле, "Объединенную горно-химическую компанию" - в июле, Одесский припортовый завод - в августе, отель "Президент" - в ноябре, завод "Электротяжмаш" - в декабре этого года.
Как сообщал УНИАН, в 2020 году планируется получить 12 млрд грн в государственный бюджет.
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