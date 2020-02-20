Депутаты предлагают открывать новорожденным украинцам депозиты и накапливать деньги до их совершеннолетия

В законопроекте также предлагают, чтобы эти средства можно было использовать досрочно, то есть до 18 лет, в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также на получение высшего образования.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, в котором предлагают открывать на имя каждого новорожденного украинца депозит на сумму 50 тысяч гривен ($2000). Таким образом можно будет накапливать средства к совершеннолетию ребенка.

Соответствующий законопроект №2801 поддержал профильный комитет по вопросам молодежи и спорта.

Законопроект предлагает открывать на имя новорожденных украинцев депозитные счета в том банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка. На эти счета государство будет перечислять по 50 тысяч гривен ($2000), которые будут откладывать до совершеннолетия ребенка.

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В законопроекте также предлагают, чтобы эти средства можно было использовать досрочно, то есть до 18 лет, в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения).

Также родителям предлагают разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

Отметим, что сейчас ставки по депозитам колеблются в пределах 12-15% годовых. Если новорожденному ребенку открыть депозит под 12% годовых на 50 тысяч гривен ($2000), то до совершеннолетия он получит 384,5 тысячи гривен ($15700).

Комитет по вопросам молодежи и спорта поддержал законопроект по содействию трудоустройству молодежи и внутренне перемещенных лиц. Депутаты предлагают освободить от налогов на доходы украинцев, которые не достигли 27 лет.