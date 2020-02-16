В Украину из-за границы за год перечислили почти $12 миллиардов (инфографика от Нацбанка)
В Украину в 2019 году из-за рубежа поступило почти 12 млрд долларов. Из Украины за границу – 600 млн долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
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Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.
Пятая часть переводов (2,271 млрд долларов) в Украину поступила через системы перевода, которых действует 37. 30 из них созданы резидентами, семь – нерезидентами: четыре системы из США, по одной – из Грузии, Канады, Азербайджана.
Объемы переводов, которые осуществлены из-за границы в Украину через системы перевода средств:
из Израиля – 14%;
из Италии – 9%;
из России – 7%;
из Польши – 7%;
из других 219 стран – 45%;
Объемы переводов, которые осуществлены из Украины за границу через системы перевода средств:
в Россию – 31%;
в Грузию – 11%;
в Азербайджан – 6%;
в Китай – 5%;
в Узбекистан – 5%;
в другие 195 стран – 42%.
Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96 % – из Украины.