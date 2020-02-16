В Украину из-за границы за год перечислили почти $12 миллиардов (инфографика от Нацбанка)

Через системы переводов больше всего средств поступило из США и Израиля.

В Украину в 2019 году из-за рубежа поступило почти 12 млрд долларов. Из Украины за границу – 600 млн долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.

Пятая часть переводов (2,271 млрд долларов) в Украину поступила через системы перевода, которых действует 37. 30 из них созданы резидентами, семь – нерезидентами: четыре системы из США, по одной – из Грузии, Канады, Азербайджана.

Объемы переводов, которые осуществлены из-за границы в Украину через системы перевода средств:

из Израиля – 14%;

из Италии – 9%;

из России – 7%;

из Польши – 7%;

из других 219 стран – 45%;

Объемы переводов, которые осуществлены из Украины за границу через системы перевода средств:

в Россию – 31%;

в Грузию – 11%;

в Азербайджан – 6%;

в Китай – 5%;

в Узбекистан – 5%;

в другие 195 стран – 42%.

Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96 % – из Украины.