Стало известно, сколько денег украинские заробитчане перечислили домой в прошлом году

В НБУ отмечают, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году.

По расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели около 12 миллиардов долларов денежных переводов.

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Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Благоприятную ситуацию на валютном рынке в течение почти всего прошлого года определяли хорошие показатели экспорта, которые поддерживала относительно неплохая ценовая конъюнктура на внешних рынках; рекордная урожайность аграрного сектора; умеренный рост импорта товаров, в частности, благодаря низким ценам на энергоносители; стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 миллиардов долларов)», — говорится в сообщении Нацбанка.

Там отмечают, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривни — на 5 гривень с начала прошлого года.

В то же время, в начале 2020 года курс валют начал наоборот расти. Девальвацию гривни в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 8,74 миллиарда долларов, из которых 2,82 миллиарда составляли переводы из Польши.