Кассовый аппарат в смартфоне: около 3 тысяч украинцев уже тестируют новое программное РРО

Программное решение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS доступно для зарегистрированных тестировщиков.

Государственная налоговая служба Украины совместно с Офисом эффективного регулирования (BRDO) разработали первый релиз бесплатного приложения программного регистратора расчетных операций (РРО) "пРРОсто", который в настоящее время тестируют около трех тысяч пользователей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

"Продолжается тестирование первого релиза бесплатного приложения «пРРосто», разработанного Государственной налоговой службой совместно с Офисом эффективного регулирования (BRDO). Приложение работает только в режиме "онлайн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следующие релизы данного приложения будут выходить после утверждения нормативной базы и обработки предложений и замечаний тестировщиков.

Согласно сообщению, данное программное решение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS уже доступно для зарегистрированных тестировщиков.

В пресс-службе также анонсировали, что вскоре приложение будет доступно для загрузки с Google Play market и App Store без дополнительных запросов.

Запись на тестирование проходит на сайте https://prrosto.kmu.gov.ua/, а свои предложения и замечания можно направить непосредственно через приложение «пРРосто».

пРРОсто» взаимодействует через Интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс и выполняет функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и прочее.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО, наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.