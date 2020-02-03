"ПриватБанк" похвастался ростом заявок на дешевые кредиты для малого бизнеса

По данным банка, в среднем обрабатывается более 2500 заявок в день.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" уже получил почти 10 тысяч предварительных заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Читайте такжеКабмин одобрил решение о старте программы дешевых кредитов для бизнеса

Как сообщили в пресс-службе банка, в среднем обрабатывается более 2,5 тысячи заявок предпринимателей в день.

В банке напомнили, что, благодаря подписанному соглашению с Фондом развития предпринимательства, представители малого бизнеса могут стать участниками программы, имея счет в "ПриватБанке" и подав соответствующую заявку.

Программа "5-7-9" рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек (с учётом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 миллионов гривень. В дальнейшем банк планирует распространение программы на развитие вновь созданного малого бизнеса.

Кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Верховная Рада в январе приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства, который является правопреемником Немецко-Украинского фонда и входит в сферу управления Министерства финансов Украины.