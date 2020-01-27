"ПриватБанк" открыл прием заявок на дешевые кредиты для малого бизнеса

Для участия в программе достаточно иметь счет в "ПриватБанке" и подать заявку.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Как сообщили в пресс-службе банка, для участия в программе достаточно иметь счет в "ПриватБанке" и подать заявку на специальной странице сайта банка 5-7-9.pb.ua.

В банке отметили, что в рамках программы предприниматели могут получить кредит на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 миллиона гривень, а государство компенсирует часть процентов в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения ставки.

Также в банке напомнили, что программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек (с учётом группы связанных лиц), а годовой доход - 50 миллионов гривень. В дальнейшем банк планирует распространение программы на развитие вновь созданного малого бизнеса.

Кредиты по программе могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Ссылаясь на данные исследования банковского рынка Украины, проведенного GFK в 2019 году, в банке сообщили, что его услугами пользуются 64% украинских компаний и 74% отечественных предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства.

Закон предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в 2020 году на 2 миллиарда гривень за счет досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц, которые будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонда развития предпринимательства.

24 января Кабинет министров утвердил постановление, необходимое для старта с 1 февраля программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в рамках Фонда развития предпринимательства.