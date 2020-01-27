Курс доллара в Украине будет расти: прогноз эксперта

По словам эксперта, на этой неделе в Украине ожидается рост доллара до 24,6 грн/долл.

На этой неделе ожидается рост курса доллара к гривне - до около 24,6 грн/долл. на межбанковском и 24,3/24,6 грн/долл. на наличном валютном рынке Украины, считает старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

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«На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн», - говорится в комментарии эксперта, переданном агентству УНИАН.

По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка Украины на 0,3-0,8%.

«Если в четверг и пятницу доллар на межбанке и на валютном рынке менялся разнонаправленно, то в понедельник оба сегмента рынка синхронизировались - и там, и там доллар в первой половине дня рос. Это указывает на вероятное продолжение ослабления гривни в краткосрочной перспективе», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 27 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,33 грн/долл., что на 19 копеек выше предыдущего показателя.