Нацбанк впервые выдал валютную лицензию страховщику жизни

Лицензию получила страховая компания «ТАС», и теперь она сможет получать платежи и осуществлять выплаты в валюте.

Национальный банк Украины выдал первую лицензию на проведение валютных расчетов на территории Украины по договорам страхования жизни.

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Как сообщается на сайте регулятора, лицензию получила страховая компания «ТАС», и теперь она сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте.

В НБУ напомнили, что такая возможность предусмотрена Законом Украины «О валюте и валютных операциях», действующим с февраля 2019 года.

По оценкам регулятора, такие операции будут способствовать развитию рынка страхования в Украине за счет увеличения привлекательности продуктов для потребителей, привлечения новых клиентов и оживления конкуренции.

Справка УНИАН. С введением в действие с февраля 2019 года нового Закона «О валюте и валютных операциях» Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления валютных лицензий всем участникам рынка обмена валют. Также новым законом предусмотрена возможность получения валютной лицензии операторами почтовой связи.