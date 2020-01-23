Кабмин изменил порядок блокировки налоговых накладных
Кабинет министров Украины утвердил новый порядок блокировки налоговых накладных/расчетов корректировки, который начнет действовать с 1 февраля текущего года.
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Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабмина №1165, обнародованном на официальном сайте правительства.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, данный порядок определяет критерии рискованности плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) и критерии рискованности совершения операций.
Также сообщается, что данным постановлением утвержден порядок рассмотрения жалобы на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.
"Это дает налогоплательщикам возможность административного обжалования всех решений об отказе регистрации налоговой накладной, что будет способствовать ускорению урегулирования досудебных споров", – подчеркнули в пресс-службе налоговой.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля 2018 года была введена система автоматической блокировки рисковых накладных для борьбы с фиктивным налогом на добавленную стоимость.
По мнению экспертов, данная система автоматической блокировки накладных должна работать аналитически и блокировать в месяц не более 300-500 предприятий, проводящих сомнительные операции. При этом эксперты подсчитали, что около 90% блокировок налоговых накладных в Украине происходит из-за несовершенства налоговой информации.