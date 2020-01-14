Доля блокировок налоговых накладных сократилась в полтора раза - Верланов

По словам руководителя ГНС, у налоговой есть все необходимые ресурсы, чтобы эффективно выявлять попытки неправомерного формирования налогового кредита и предотвращать их.

Государственная налоговая служба Украины сообщила о снижении количества заблокированных налоговых накладных в соотношении к зарегистрированным, в частности, только в ноябре 2019 года количество остановленных налоговых накладных/расчетов корректировки в соотношении к зарегистрированным составило 0,11%, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (0,17%).

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Как сообщили в пресс-службе Налоговой службы, за указанный период доля плательщиков, регистрация чьих налоговых накладных была остановлена, также сократилась в полтора раза.

"Сокращается доля плательщиков, регистрация чьих налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре остановлена. В частности, в ноябре 2019 количество плательщиков, регистрация чьих налоговых накладных была остановлена, составляла 1,75% от общего количества плательщиков, чьи накладные были зарегистрированы в Едином реестре. Для сравнения: в ноябре 2018 года - 2,71%", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сумма налога на добавленную стоимость (НДС) таких заблокированных налоговых накладных/расчетов корректировки в соотношении к зарегистрированным в ноябре 2019 года составила 0,57% против 0,78% в ноябре 2018 года.

"Совершенствование системы автоматического мониторинга позволяет нам повышать ее качество и точность. Это означает, что у Налоговой службы есть все необходимые ресурсы, чтобы эффективно выявлять попытки неправомерного формирования налогового кредита и предотвращать их. С другой стороны это также означает, что добросовестные плательщики могут работать спокойно и вовремя получать возмещение НДС", - цитирует пресс-служба главу Налоговой службы Сергея Верланова.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля 2018 года была введена система автоматической блокировки рисковых накладных для борьбы с фиктивным налогом на добавленную стоимость.

По мнению экспертов, данная система автоматической блокировки накладных должна работать аналитически и блокировать в месяц не более 300-500 предприятий, проводящих сомнительные операции. При этом, эксперты подсчитали, что около 90% блокировок налоговых накладных в Украине происходит из-за несовершенства налоговой информации.