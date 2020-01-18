В МВФ рассказали, когда примут решение о новой программе для Украины

Исполнительный комитет МВФ рассмотрит программу Украине после выполнения предварительных условий.

Международный валютный фонд (МВФ) примет решение относительно программы помощи Украине после того, как Киев выполнит все предварительные условия.

Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона, передает РБК-Украина.

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По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.

"На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ - ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества.

Позже в МВФ уточнили, что договоренность о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной.