Минфин хочет усовершенствовать борьбу с фиктивным НДС

По данным Минфина, по состоянию на 1 июля остановлена регистрация 0,09% от общего количества поданных накладных.

Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать систему мониторинга рисков и блокировки накладных (СМКОР), которая является неотъемлемой составляющей работы автоматической системы возмещения НДС и позволяет выявить злоупотребления и остановить регистрацию "схемных" налоговых накладных.

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Как сообщили в пресс-службе Минфина, система работает стабильно и предотвращает потери бюджета ежемесячно, при этом объемы налоговых накладных с признаками фиктивности снижаются. Также постоянно уменьшается количество предприятий, подпадающих под критерии риска.

По данным Минфина, по состоянию на 1 июля остановлена регистрация 0,09% от общего количества поданных накладных.

«Совместно с Государственной налоговой службой мы совершенствуем работу системы. Наша цель - сделать процесс администрирования налогов простым и комфортным для добросовестного бизнеса. И, с другой стороны, исключить случаи злоупотреблений, и, соответственно, потерь для бюджета», - цитирует пресс-служба заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Гелетия.

В пресс-службе отметили, что Министерство финансов инициирует изменение критериев риска налогоплательщика в системе мониторинга рисков СМКОР, для чего необходимо внести поправки в правительственное распоряжение о порядке остановки регистрации налоговой накладной от 21 февраля 2018 года №117.

В частности, документ предлагается дополнить перечнем критериев риска для определения положительной налоговой истории и критериями рисковых операций, определить порядок работы комиссии по включению или исключению из перечня рисковых плательщиков и перечень документов для исключения налогоплательщика из данного списка, а также дополнить детализацией оснований для внесения компании в список рисковых.

В Минфине подчеркивают, что документы должны рассматриваться в течение семи рабочих дней, а в случае просрочки срока предусматривается автоматическое решение в пользу налогоплательщика.

"Из порядка также предлагается исключить норму о пересмотре центральной комиссией решения комиссии регионального уровня. Таким образом, налогоплательщик получит возможность административного обжалования решения об отказе регистрации налоговой накладной", – отмечается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время Минфин доработает данный проект с учетом всех изменений, а также предложений и замечаний представителей бизнес-ассоциаций.

Как сообщал УНИАН, работа системы автоматической блокировки рисковых накладных была введена 1 июля 2018 года для борьбы с фиктивным НДС.

По мнению экспертов, СМКОР должна работать аналитически и блокировать в месяц не более 300-500 предприятий, проводящих сомнительные операции.