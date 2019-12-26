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Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020

15:10, 26 декабря 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

В Фонде государственного имущества Украины планирует в рамках приватизации продать в 2020 году 3 - 5 крупных объектов, а также не менее 300 малых и средних.

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Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко.

По его словам, в планах - приватизация Одесского припортового завода, "Центрэнерго" и "Президент-отеля".

"В наших планах на следующий год продать 3-5 крупных объектов и 300+ малых и средних. Во-первых, это Объединенная горно-химическая корпорация, "Электротяжмаш", ГП "Краснолиманская", "Центрэнерго", ОПЗ, "Президент-отель". И я думаю, что мы даже перевыполним план. И заложен бюджет в 12 миллиардов гривен", - отметил Сенниченко.

Он уточнил, что планируется создать "системную экспозицию, вебсайт, где будет вся информация о приватизации".

"На этом сайте будет отображаться информация о каждое предприятие. Чтобы было просто: ты на него кликаешь, заходишь, читаешь описание, устав и так далее. Сейчас мы "загружаем" информацию о 500 предприятий", - рассказал Сенниченко.

Иллюстрация REUTERS

Глава ФГИ сообщил, что аукционы в рамках приватизации того или иного объекта будут проходить на площадках Prozorro.

"Фонд же должен будет обеспечить максимальное раскрытие информации и маркетирование - нужно будет донести все это до целевых аудиторий. В этом вот весь фокус, трюк успеха. Информация должна быть максимально понятной: что продается, есть ли задолженность и так далее. Потому что ускоренная неправильная приватизация приведет к тому, что могут покупать только те объекты, где кто-то точно знает: что там ценного или не ценного", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Также Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

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Теги: #приватизация#приватизация госпредприятий#приватизация в Украине