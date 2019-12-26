Состояние финсектора Украины на сегодня лучшее за годы независимости - Совет по финстабильности

Имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.

Состояние финансового сектора Украины на сегодня лучшее за годы независимости страны, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на итоги очередного заседания Совета по финансовой стабильности.

Как отмечается в сообщении, в мире появляется осторожный оптимизм и значительно лучшие ожидания на 2020 год, чем были несколько месяцев назад.

При этом украинская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, а инфляция вошла в целевой диапазон.

В то же время, сокращаются объемы промышленного производства, что преимущественно связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельных мировых товарных рынках, в частности, динамикой цен на металлы.

Ситуация на валютном рынке остается благоприятной, и с начала года чистая покупка валюты Нацбанком уже превысила 6 млрд долл.

Совет поддерживает присоединение «Ощадбанка» к системе гарантирования вкладов с середины 2020 года, и соответствующий план будет разработан дополнительно.

Также совет обсудил риски работы фондов финансирования строительства и отметил необходимость быстрых изменений в законодательство для усиления защиты инвесторов и большей прозрачности первичного рынка недвижимости.

Участники заседания согласовали создание межведомственного Комитета по финансовому развитию, который будет координировать внедрение Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Также совет расширил рабочую группу по урегулированию неработающих кредитов государственных банков, и в ее состав включили представителей правоохранительных органов.

Справка УНИАН. Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В его состав входят руководство НБУ, Министерства финансов, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Фонда гарантирования вкладов. Совет представляет собой форум для профессионального обсуждения системных рисков, которые угрожают финансовой стабильности государства.