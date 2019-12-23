Эксперты спрогнозировали курс доллара после Нового года

В первом квартале 2020 года курс составит около 23-24,1 гривни/доллар.

Курс украинской гривни в 2020 году будет находиться в пределах 23-26,5 гривни/доллар, считают эксперты банка "Альянс".

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Как говорится в комментарии банка, переданном УНИАН, в первом квартале курс составит около 23-24,1 гривни/доллар, во втором - 24,5-25 гривни/доллар, а в третьем и четвертом - 24,5-26,5 гривни/доллар.

Основными факторами влияния на курс гривни эксперты назвали объемы экспорта и импорта, транзита газа, поступлений от трудовых мигрантов и в форме инвестиций, операций с облигациями внутреннего и внешнего госзайма, а также политику Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на 23 декабря установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,29 гривни/доллар, что является максимальным значением с января 2016 года.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.